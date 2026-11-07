قتلى بإطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية

وطن للأنباء: أعلنت الشرطة البولندية مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من9 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة كراكوف جنوبي البلاد، مؤكدة اعتقال منفذ العملية.

وكانت قناة "تي في إن 24" البولندية قد أفادت، نقلا عن جهاز الإطفاء في البلاد، في حصيلة أولية، بمقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في واقعة إطلاق نار بالقرب من ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف.

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في منشور على منصة "إكس"، أن الشرطة تحقق في الحادث، مشيرا إلى أنه يتلقى معلومات من وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم شرطة كراكوف إن إطلاق نار وقع على الأرجح في ساحة السوق الرئيسية، فيما انتشرت الشرطة وفرق الإنقاذ الطبي في الموقع، وهبطت مروحية تابعة لخدمة الإسعاف الجوي البولندية في الساحة.

ونقلت إذاعة "راديو كراكوف" عن معلومات حصلت عليها، أن شخصا كان داخل سيارة ركاب أطلق النار على أشخاص في محيط شارع "سلافكوفسكا"، مشيرة إلى أن الشرطة تحدثت عن وجود عدد كبير من المصابين.

وتعمل فرق الإسعاف الطبي بالقرب من كنيسة القديسة مريم، الواقعة في محيط ساحة السوق الرئيسية، وسط استنفار لخدمات الطوارئ.