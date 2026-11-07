الجيش الإيراني: احتراق ناقلة نفط بلغم شرق مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، اشتعال النيران في ناقلة نفط في إثر اصطدامها بلغم بحري، أثناء عبورها مساراً ممنوعاً شرق مضيق هرمز.

وحذّرت العلاقات العامة في الجيش الإيراني من أنّ "هذا هو مصير جميع السفن والمركبات التي تتجاهل التحذيرات وتعبر في المناطق المحظورة".

وأمس، أكّد المتحدّث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أنّ مضيق هرمز يخضع للسيطرة الاستراتيجية الإيرانية، مؤكداً أنّ "ردّ القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسماً جداً في حال تكرار العدوان".

بدوره، أكّد أكرمي نيا أنّ "السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو قبول واشنطن بالشروط السبعة التي أُبلغ بها الجانب الأميركي".

ولطالما حذّر الجيش الإيراني من الإبحار في مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق مع طهران، في تأكيد أنّ الإبجار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.