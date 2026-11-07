"أنصار الله" اليمنية تدير الملاحة في باب المندب بالبريد الإلكتروني

وطن للأنباء: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنا" بأن جماعة أنصار الله في اليمن باتت تمارس دورا عمليا في تنظيم حركة الملاحة بالبحر الأحمر، من خلال نظام يتيح للسفن طلب تصاريح عبور عبر البريد الإلكتروني، قبل مرورها بمضيق باب المندب.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى إفادات أفراد من أطقم سفن ومراسلات إلكترونية، أن بعض السفن بدأت التواصل مع الجماعة قبل عبور المضيق، وأنها تتلقى ردا على طلباتها خلال 24 ساعة، وذلك في أعقاب إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر على مرور السفن السعودية في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت الصحيفة رسالة من ربان سفينة طلب فيها تأكيد السماح بالمرور الآمن، مشيرا إلى أن سفينته لا تربطها صلات بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. كما أوردت ردا من الجماعة على طلب تقدمت به سفينة حاويات صينية، أفادت فيه بمنحها تصريح عبور صالحا لمدة سبعة أيام، ودعتها إلى الاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني لمتابعة المستجدات.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت القوات المسلحة اليمنية إن 1083 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بواقع 550 سفينة باتجاه الشمال و533 باتجاه الجنوب، معتبرة أن ذلك يؤكد استمرار حركة الملاحة الدولية في المضيق بصورة سلسة وآمنة.

وأضاف البيان أن الملاحة الدولية آمنة أمام السفن التجارية، باستثناء السفن التابعة للسعودية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي فرض حظر بحري على السعودية، ونفذت هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع وسفنا سعودية.