المبادرة الوطنية تطالب المؤسسات الدولية للتدخل الفوري لإدخال كل ما يلزم من مقومات الحياة لقطاع غزة لمواجهة المنخفضات الجوية

وطن للأنباء: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الهيئات والمؤسسات الدولية، وكافة الوسطاء والأمم المتحدة، للتدخل الفوري، وبذل قصارى جهودهم والضغط على الاحتلال وإلزامه لإدخال كل ما يلزم من مقومات الحياة خاصة مستلزمات الإيواء لتمكين أهالي قطاع غزة خاصة آلاف النازحين في الخيام المهترئة، من مواجهة المنخفضات الجوية و الأمطار و الرياح الشديدة.

وحملت حركة المبادرة الوطنية الاحتلال والداعمين له مسؤولية تفاقم الازمات و الأوضاع الإنسانية الناجمة عن تداعيات حرب الإبادة المتواصلة على غزة ؛ مشددة على أنه لا بديل عن إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة اهلنا في قطاع غزة و إلزام الإحتلال لإدخال المعدات و الادوات الضرورية لإزالة الركام و البيوت المؤقتة بدلا من احتجازه لآلاف الخيام التي لا تقي من الشتاء و منخفضاته الصعبة.

وأضافت في بيانها: " أمام صمت العالم على المعاناة القاسية في قطاع غزة فإنها تطالب أيضا بالاعلان عنه منطقة منكوبة تستدعي تدخلات فورية و عاجلة لإنقاذ حياة المواطنين الأبرياء لاسيما الاطفال و الرضع والنساء و المرضى وكبار السن الذين باتوا عرضة للمخاطر في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة الآمنة.