الاحتلال ومستوطنوه يعتدون على قاطفي الزيتون غرب جنين والاستيلاء على جرار زراعي

وطن للأنباء: منع مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين من قطف ثمار الزيتون في منطقة "حرائق الهيش" التابعة لأراضي عانين، غرب جنين، والمحاذية لموقع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في خربة سروج.

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي وكميات من محصول الزيتون، واحتجزت عدداً من المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة غرب بلدة عرابة، جنوب جنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التضييق المتواصل على المزارعين الفلسطينيين، وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.