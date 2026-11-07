ترمب يؤكد: ضربات أميركية جديدة ضد إيران ويجدد ثقته بوزير الدفاع هيغسيث

وطن للأنباء: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ثقته في وزير الدفاع بيت هيغسيث، وأكد ترمب أن الجيش الأميركي نفذ ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.

وقال ترمب بعد وقت قصير من وصوله إلى وست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "لقد بنوا منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما 5 دقائق".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط.

وأظهر مقتطف من مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي إس"، تلقي ترمب سؤالاً عما إذا كان لا يزال يثق في وزير الدفاع بيت هيغسيث، فأجاب: "نعم، أثق به". وتعد الضربات الأميركية؛ الأولى منذ الهزيمة غير المتوقعة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال الأيام التي أعقبت الهزيمة الساحقة للجمهوريين في صناديق الاقتراع، تأرجحت مواقف ترمب بين التهديد بـ"تدمير" إيران، والإيحاء بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وعلى المسار الدبلوماسي، يعمل وسطاء قطريون على دفع مسودة اتفاق لبناء الثقة تتضمن خطوات متبادلة؛ تشمل رفع الحصار البحري الأميركي والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل دعوة طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، وإعادة فتح مضيق هرمز تمهيداً لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، تتمسك إيران بـ7 شروط تقول إنها وضعتها أمام واشنطن، وترفض فتح المضيق أو الدخول في مفاوضات قبل تلبيتها.

وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات، ومواقف أميركية متباينة بشأن جدوى التصعيد وتداعياته، خصوصاً على أسواق الطاقة.