"التربية" و"إبداع المعلم" تطلقان تدريباً لتعزيز التعليم الآمن والشامل



وطن للأنباء: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومركز إبداع المعلم، بالشراكة مع مؤسسة "نحن العالم" (WeWorld)، وبتمويل من مؤسسة Akelius Foundation، اليوم، برنامجاً تدريبياً يستهدف معلمين ومعلمات في مديريات الضفة الغربية، ضمن مشروع RISE 2، الهادف إلى توفير تعليم مرن وشامل وآمن للأطفال المتأثرين بالاحتلال والأزمات في فلسطين.

ويهدف التدريب إلى تطوير قدرات المعلمين وتعزيز كفاياتهم المهنية في تدريس المباحث الأساسية، وهي: اللغة العربية والرياضيات، واللغة الإنجليزية، إلى جانب تطوير الممارسات والأساليب التعليمية الداعمة للتعلم؛ بما يسهم في معالجة الفاقد التعليمي، وتحسين فرص التعلم، وضمان استمرارية العملية التعليمية التعلمية.

وأكدت مدير عام التعلم المدرسي في الوزارة د. سهير قاسم، أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين، وتعزيز كفاياتهم المهنية، بما ينعكس على جودة التعليم وقدرة المدارس على الاستجابة لاحتياجات الطلبة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم التعليم واستمراريته، في ظل التحديات التي يجابهها القطاع التعليمي.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع المعلم رائدة الشعيبي، التزام المركز بمواصلة جهوده في تطوير الممارسات التعليمية وبناء قدرات المعلمين، من خلال برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، لافتة إلى أن مشروع RISE 2 يشكل فرصة لتعزيز العمل المشترك نحو تعليم أكثر شمولاً وأماناً وجودة.

من جهتها، أشارت مديرة برامج الضفة الغربية في مؤسسة "نحن العالم" (WeWorld) باشا أوربان، إلى أهمية المشروع في دعم الأطفال والكوادر التعليمية في المجتمعات المتأثرة بالأزمات، وتعزيز وصولهم إلى تعليم آمن وشامل وذي جودة، مؤكدة أهمية التعاون مع الوزارة ومركز إبداع المعلم في تنفيذ التدخلات التعليمية وتطوير قدرات المعلمين.

ويستهدف البرنامج 48 معلماً/ة في الضفة الغربية، ضمن سلسلة من التدخلات التي ينفذها مشروع RISE 2 في الضفة الغربية وقطاع غزة، دعماً للأطفال والكوادر التعليمية، وتعزيزاً لصمود العملية التعليمية وديمومتها في فلسطين.

