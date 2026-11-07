قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري في البيرة

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم الأمعري في مدينة البيرة، وانتشرت في عدد من حاراته، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وملاحقة المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر خاصة لوطن، بأن قوة من جيش الاحتلال، تقدر بنحو خمس جبات عسكرية، ترجّلت منها قوات مشاة وانتشرت في معظم حارات المخيم، ونفذت عمليات ملاحقة للشبان، كما نصبت كميناً لهم، واقتحمت منازل ولاحقت أطفالاً.

وأضافت المصادر أن الاقتحام استمر لساعات الفجر، وشهد إطلاق قنابل الغاز والصوت في مختلف حارات المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن طواقم الطوارئ في المخيم والهلال الأحمر تعاملت مع الإصابات وقدمت الإسعافات اللازمة، فيما انسحبت قوات الاحتلال دون تسجيل اعتقالات، وفق المعلومات المتوفرة.