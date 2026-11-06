الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز وتؤكد استمرار إغلاقه

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية استهداف ناقلتي نفط، إحداهما شرقي مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق، قالت إنهما حاولتا العبور عبر مسار غير مسموح به، مؤكدة أن الناقلتين توقفتا في مياه المضيق بعد إصابتهما بلغم بحري واندلاع النيران فيهما.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الناقلتين أطفأتا جميع أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما، وحاولتا الخروج من مضيق هرمز عبر مسار غير مسموح به، بدعم من الجيش الأمريكي، الذي وصفته بـ"المعتدي والإرهابي"، قبل أن تصطدما بلغم بحري وتشتعل فيهما النيران.

وأكد البيان أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، مشددا على أنه لن يطرأ أي تغيير على هذا الوضع حتى تحقيق الشروط السبعة، دون أن يوضح البيان طبيعة هذه الشروط.

وأضاف أن محاولات قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إجبار ناقلات النفط على العبور عبر المنطقة غير المسموح بها والملوثة بالألغام، لن تؤدي، بحسب تعبيره، إلا إلى "هزائم متتالية ومخزية".