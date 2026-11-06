ترامب: لو كان اسمي مدرجاً على بطاقات الاقتراع لفاز الجمهوريون باكتساح

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه لو كان اسمه مدرجاً في قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس لفاز الجمهوريون باكتساح.

وتشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين قد يحققون أكبر أغلبية لهم في مجلس النواب الأمريكي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، إذ قد يتجاوز عدد مقاعدهم 260 مقعداً.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لم أكن مدرجاً في قائمة المرشحين. ولو كنت مدرجاً، لكنا فزنا باكتساح!" الرئيس دونالد ج. ترامب."

وفي وقت سابق، أعلن ترامب خلال مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه سيقبل نتائج الانتخابات. وقال ترامب للصحيفة: "أنا على استعداد تام لقبول هذه النتائج".

وكانت نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الثلاثاء، متوقعة ومُستعدة من قِبل ترامب ومستشاريه، حتى مع انطلاقه في حملة مكثفة استمرت شهراً في الولايات الجمهورية سعياً منه للحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.