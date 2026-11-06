الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيا في جبل المكبر

وطن للأنباء: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مواطنين مقدسيين، على هدم منزليهما ذاتيا، في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقدسيين مرعي جميل عبد الله جعابيص، ومحمد عزيز جميل جعابيص، هدما منزليهما ذاتيا، في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر.

وأضافت أن مساحة كل منزل تبلغ نحو 50 مترا مربعا، وتم بنائهما عام 2020، ويعيش فيهما (18) فردا من العائلتين، وقد سبق أن دفعا مبلغ 25 ألف شيقل في محاولة لمنع الهدم.