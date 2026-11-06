سلطة الأراضي: اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة لتعزيز إجراءات التملك والتسجيل والتسوية وحماية الأراضي

وطن للأنباء: أكدت سلطة الأراضي اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة تهدف إلى تعزيز إجراءات التملك والتسجيل والتسوية، وحماية الأراضي الفلسطينية والملكيات الخاصة، في ظل تغوّل الاحتلال وأدواته في الاستيلاء على الأراضي وسرقتها، ومحاولات الالتفاف والتزوير والاستغلال لتمرير مخططاته.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان، إنها "تتابع، إلى جانب مؤسسات الدولة، ما يجري من عمليات استيلاء وسطو على الأراضي الفلسطينية، بأساليب تتم خارج إطار القوانين، وفي انتهاك للاتفاقيات والشرائع الدولية."

وأشادت بصمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تتخذ الإجراءات اللازمة وتتابع معاملات الأراضي بما يضمن حفظ الحقوق وصونها.

وأوضحت أن التدابير الاحترازية المؤقتة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمؤسسية، وتهدف إلى مزيد من الحرص والمراجعة، وتعزيز إجراءات التملك والتسجيل والتسوية، بما يحمي الأراضي والملكيات الخاصة ويحبط محاولات التزوير والاستغلال.

وشددت سلطة الأراضي على أن الاحتلال لا يولّد حقا، وأن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني، مؤكدة أن الاحتلال ومستوطنيه إلى زوال، وأن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ستبقى بوصلتها وعنوان المشروع الوطني.