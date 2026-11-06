أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد.. انخفاض إضافي على درجات الحرارة حتى الأحد

رام الله – وطن للأنباء: تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بأجواء خريفية باردة وماطرة، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وفرصة لهطول أمطار متفرقة قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، خاصة في المناطق الشمالية.

ويكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئيا وباردا نسبيا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، وتساقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، فيما تشتد البرودة خلال ساعات الليل، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويطرأ يوم السبت انخفاض إضافي على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار تتركز بصورة أكبر في شمالي البلاد، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

أما يوم الأحد، فيستمر الطقس باردا نسبيا، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلها السنوي بقليل، واحتمال سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق.

واعتبارا من يوم الإثنين، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتعود إلى معدلاتها السنوية، ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل خلال ساعات النهار، وبارد ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل، مع أجواء معتدلة ومشمسة إلى غائمة جزئيا نهارا، واستمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل.