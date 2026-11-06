مسؤول إيراني: طهران لن تناقش المقترح النووي قبل تلبية واشنطن مطالبها

وطن للأنباء: أفاد مسؤول إيراني رفيع، بأن طهران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحا يتعلق بالملف النووي عبر قطر، مؤكدا أن إيران لن تناقشه قبل تلبية واشنطن مطالبها السبعة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الخميس، قوله إن الولايات المتحدة تدرس المقترح الإيراني، من دون أن يكشف عن تفاصيله أو يوضح طبيعة المطالب السبعة التي تشترط طهران تلبيتها قبل الدخول في مناقشات بشأن برنامجها النووي.

ويأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية تقودها قطر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن شروط إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات أوسع.

وكان مسؤول إيراني قال لرويترز، الثلاثاء، إن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تقليص الفجوات بين الطرفين.

وتشمل المطالب الإيرانية، وفق التصريحات التي نقلتها الوكالة، رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ويشكل البرنامج النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، إذ تطالب واشنطن بتقييد الأنشطة النووية الإيرانية والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تؤكد طهران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم وترفض تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي قبل تلبية شروطها.

وكان مسؤول إيراني أكد لرويترز في سبتمبر/أيلول الماضي أن بلاده لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي، حتى في حال موافقة الولايات المتحدة على مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.