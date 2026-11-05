بوتين يتسلم رسالة من مجتبى خامنئي.. وموسكو تبحث مع طهران إنهاء الحرب

وطن للأنباء: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، في الكرملين بالعاصمة موسكو، حيث تسلّم منه رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، مجتبى خامنئي.

وأفاد مصدر إيراني مطلع بأن ملف إنهاء الحرب شكّل الموضوع الرئيس في محادثات رضائي وبوتين، مشيراً إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عرض موقف طهران بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أنها لن تعيد فتحه قبل تحقيق شروطها السبعة، ولن تجري أي مفاوضات بشأن قرارها.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن عقد اللقاء، مؤكداً في وقت سابق استعداد موسكو للقيام بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، "إذا ورد مثل هذا الطلب".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إن العلاقات بين طهران وموسكو لم تشهد في تاريخها هذا المستوى من التقارب، مضيفاً أن مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران تناولت مختلف المجالات.

كما أجرى عراقتشي، مساء اليوم، اتصالات هاتفية منفصلة مع عدد من نظرائه في المنطقة، لبحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إرساء الاستقرار.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة قطرية، بهدف التوصل إلى تفاهمات تنهي الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز، على وقع تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.