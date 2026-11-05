الاحتلال يطرح 91 وحدة استيطانية في قلقيلية ويُرجئ عطاءات "E1"

وطن للأنباء: طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءين لتسويق أراضٍ لبناء 91 وحدة استيطانية في مستوطنة أورانيت بمحافظة قلقيلية، خلال الأيام الأولى من تشرين الثاني الجاري، بواقع 86 وحدة ضمن عطاء للبناء السكني متعدد الطوابق، وخمس وحدات ضمن عطاء للبناء المنخفض.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العطاء رقم 224/2026، المنشور في الخامس من تشرين الثاني، يهدف لتسويق أربعة مجمعات لبناء 86 وحدة استيطانية.

وحددت المواعيد المعلنة الخامس عشر من الشهر الجاري لبدء تقديم العروض، والحادي والعشرين من كانون الأول المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبالها.

ويأتي نشر العطاء قبل إتاحة كراسته التفصيلية وبدء التقديم، بما يجعله طرحًا معلنًا لا يرتبط احتسابه بموعد فتح استقبال العروض.

أما العطاء رقم 228/2026، المنشور في الثالث من تشرين الثاني، فيشمل ثلاثة مجمعات لبناء خمس وحدات استيطانية منخفضة الارتفاع.

ومن المقرر فتح تقديم العروض في السادس عشر من الشهر الجاري، وإغلاقه في التاسع والعشرين من كانون الأول المقبل، فيما لم تكن كراسة العطاء قد نُشرت حتى الخامس من تشرين الثاني.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الوحدات المطروحة في عطاءَي أورانيت بلغ 91 وحدة استيطانية، موزعة على سبعة مجمعات، حيث يعبّر هذا الرقم عن حجم الطرح المعلن، وليس عن وحدات بدأ تنفيذها أو أُعلنت ترسيتها على شركات البناء.

وفي تطور آخر، عدّلت سلطات الاحتلال مواعيد العطاء رقم 460/2025، الذي يشمل 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع «E1"شرق القدس، قرب مستعمرة معاليه أدوميم.

وبموجب التحديث المؤرخ في الخامس من تشرين الثاني، أُرجئت إتاحة الكراسة وفتح تقديم العروض من الخامس والعشرين من تشرين الأول إلى الأول من كانون الأول المقبل، ومُدّد الإغلاق من الحادي والعشرين إلى الثامن والعشرين من كانون الأول.

ويقتصر التعديل على المواعيد، ولا يمثل إلغاءً للعطاء أو خفضًا لوحداته؛ إذ يبقى مجموع الوحدات المطروحة في عطاءَي المشروع 3,401 وحدة استعمارية، تشمل أيضًا 1,234 وحدة في العطاء رقم 186/2026.