طولكرم: سلطة جودة البيئة تتابع حريق محطة ترحيل النفايات الصلبة في منطقة الأحراش

وطن للأنباء: تابعت سلطة جودة البيئة في محافظة طولكرم، حريق محطة ترحيل النفايات الصلبة التابعة لمجلس الخدمات المشترك، في منطقة الأحراش، والذي تكرر خلال الفترة الأخيرة، وما يشكله من مخاطر صحية وبيئية على المواطنين والمناطق المجاورة.

ونفذ مفتشو الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة، كشفاً ميدانياً على الموقع لمعاينة الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقييم الوضع البيئي والصحي، وتوثيق المخاطر والمخالفات، ومتابعة الإجراءات اللازمة للحد من تكرار الحرائق.

وشددت سلطة جودة البيئة على ضرورة معالجة أسباب الحريق، وإزالة النفايات المتراكمة وتنظيف الموقع وتأهيله، وتصويب أوضاعه وفق الشروط والمعايير البيئية والصحية، بما يضمن حماية البيئة والسلامة العامة.

وكان محافظ طولكرم، اللواء د. عبد الله كميل، أعلن اليوم الإغلاق المؤقت لنقطة الترحيل، مؤكداً ضرورة الإسراع في نقل النفايات وتنظيف الموقع خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وإعادة تأهيله وفق الشروط والمعايير البيئية والصحية.

وتواصل سلطة جودة البيئة متابعتها للموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المخاطر البيئية والصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، ونظام إدارة النفايات الصلبة، للحد من تكرار الحرائق وحماية سلامة المواطنين.