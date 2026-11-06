هل يتكرر سيناريو الكابيتول .. تحركات في الليكود لمنع إحباط استبدال رئيس الكنيست أوحانا

رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" عن مخاوف داخل معسكر التغيير من تحركات يعتزم أعضاء في مركز حزب الليكود تنفيذها، الثلاثاء المقبل، لمنع انعقاد جلسة الكنيست المخصصة للتصويت على استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا، عبر منع أعضاء الكنيست من دخول مبنى البرلمان وإثارة الفوضى خلال الجلسة لإجبار أوحانا على وقفها.

ونقلت الصحيفة عن جهات في معسكر التغيير قولها إن معلومات وصلت إليها تفيد بأن أعضاء في مركز الليكود يخططون للتوجه إلى الكنيست، الثلاثاء، والعمل ميدانيا على منع أعضاء الكنيست من الوصول إلى الجلسة والدخول إليها، بما يحول دون إجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن التحركات المتوقعة لا تقتصر على عرقلة دخول النواب، إذ يُتوقع أيضا إثارة الفوضى داخل الجلسة في حال انعقادها، بهدف دفع أوحانا، بصفته رئيسا للجلسة، إلى وقفها، وبالتالي إحباط محاولة استبداله.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات تقودها أحزاب معسكر التغيير لتغيير رئيس الكنيست، وسط توافق بدأ يتبلور بين قادة المعسكر على تجنب الخلافات الداخلية بشأن هوية خليفته، وعدم السماح للتنافس على المنصب بإفشال عملية استبداله.

ولا يزال يائير لابيد ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الكنيست، فيما تشير التفاهمات الأخيرة إلى أن قادة المعسكر لن يعارضوا اختيار آيزنكوت لنفسه، أو ترشيحه عضوا آخر من حزبه "يشار!"، ولن يقفوا في طريقه.

وكان رؤساء أحزاب في معسكر التغيير قد توجهوا، الخميس، إلى أوحانا مطالبين بتسريع إجراءات انتخاب رئيس جديد للكنيست، وإجراء تصويت مبكر، في تحرك شمل أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" و"معا" و"يشار!".

ورد أوحانا بأن الموعد المعتاد لانتخاب رئيس الكنيست هو موعد تشكيل الحكومة، لكنه أوضح أن بالإمكان تقديم التصويت إذا تلقى طلبا خطيا يحمل توقيعات 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست، مؤكدا استعداده لتحديد موعد للجلسة خلال أسبوع على الأكثر في حال استيفاء هذا الشرط.

وقال أوحانا إنه لن يتمسك بالمنصب، رافضا ما وصفه بنظريات المؤامرة المتداولة في وسائل الإعلام.

وتتزامن المواجهة بشأن رئاسة الكنيست مع المشاورات التي يجريها الرئيس يتسحاق هرتسوغ مع رؤساء الأحزاب لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط استمرار الخلافات والعقبات أمام تشكيل ائتلاف حكومي.