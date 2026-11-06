اسماعيل الريماوي يكتب لوطن: صناديق الاقتراع تصنع التغيير.. حين تنتصر إرادة الشعب على الفوضى والعنف

ليس التغيير الحقيقي أن تتحول الشوارع إلى ساحات للفوضى، أو أن تصبح الممتلكات العامة والخاصة هدفاً للنهب والسلب والتخريب، وليس إسقاط الواقع القائم مرادفاً لهدم مؤسسات الدولة أو الاعتداء على حقوق الناس، فالتغيير الذي لا تحكمه الحكمة والوعي والمسؤولية قد يتحول إلى فوضى يدفع ثمنها المواطن البسيط، بينما ينجو منها أصحاب المصالح والنفوذ.

التغيير الحقيقي يبدأ من وعي الشعب، ومن إدراكه أن السلطة ليست ملكاً لأحد، وأن الحاكم لا يملك تفويضاً أبدياً، وأن المسؤولية السياسية يجب أن تبقى خاضعة للمحاسبة والمساءلة، فالشعوب التي تريد تغيير واقعها تمتلك وسيلة سلمية وحضارية، تتمثل في صناديق الاقتراع، حيث يتحول صوت المواطن إلى قوة سياسية قادرة على تغيير الحكومات، وإعادة ترتيب موازين القوى، ومحاسبة من أخفق في إدارة شؤون البلاد.

ولعل الانتخابات الأمريكية تقدم مثالاً بارزاً على قدرة الناخبين على إحداث تحولات سياسية كبيرة من خلال صناديق الاقتراع، فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، وفق النتائج التي جرى تداولها، أن الناخب الأمريكي يستطيع إعادة رسم الخريطة السياسية، وتغيير موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية، ووضع قيود سياسية على الإدارة الحاكمة، دون اللجوء إلى العنف أو اقتحام المؤسسات أو تدمير الممتلكات.

هذه هي قيمة الديمقراطية: أن يعرف الحاكم أن سلطته ليست مطلقة، وأن يدرك الحزب الحاكم أن أصوات الناخبين ليست شيكاً مفتوحاً، وأن الشعب يستطيع أن يمنح الثقة اليوم ويسحبها غداً، فصندوق الاقتراع ليس مجرد ورقة توضع في صندوق، بل هو أداة للمحاسبة والتغيير والتداول السلمي للسلطة.

لكن الديمقراطية لا تختصر في يوم الانتخابات، ولا تكتمل بمجرد فتح مراكز الاقتراع؛ فهي تحتاج إلى مؤسسات مستقلة، وقضاء نزيه، وإعلام حر، وتكافؤ في الفرص، واحترام نتائج الانتخابات، وضمان حق المعارضة في العمل والمشاركة، كما أن الاحتكام إلى إرادة الشعب يفقد معناه عندما تتحول الانتخابات إلى إجراء شكلي لا يتيح للناس اختياراً حقيقياً.

إن الشعوب التي تريد مستقبلاً أفضل عليها أن تميز بين الاحتجاج المشروع والفوضى، وبين المطالبة بالحقوق والاعتداء على حقوق الآخرين، وبين محاسبة المسؤولين وتدمير مقدرات الوطن، فالاعتراض حق، والتظاهر السلمي حق، ومواجهة الفساد واجب وطني وأخلاقي، لكن النهب والسلب والتخريب لا تصنع دولة عادلة، ولا تؤسس لمستقبل آمن.

والأهم أن التغيير لا ينبغي أن يكون حكراً على حزب أو فصيل أو جماعة، ولا أن يتحول الخلاف السياسي إلى صراع على إقصاء الآخرين، فالوطن يتسع للجميع، والديمقراطية الحقيقية تعني أن تقبل بنتائج الانتخابات حتى عندما لا تأتي وفق رغبتك، وأن تمنح الآخرين الحق نفسه الذي تطالب به لنفسك.

وفي منطقتنا العربية، حيث تراكمت الأزمات وتراجعت الثقة بين الشعوب والأنظمة، تبدو الحاجة ملحة إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة، قوامها أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً، وأن تداول السلطة ليس تهديداً لاستقرار الدولة، بل أحد أهم ضمانات استمرارها.

فلا نريد تغييراً يحرق الوطن، ولا ثورات تنتهي باستبداد جديد، ولا شعارات عن الحرية بينما تُصادر إرادة الناس، نريد تغييراً يحفظ كرامة الإنسان، ويصون الممتلكات، ويعيد الاعتبار للقانون والمؤسسات، ويمنح المواطن حقه في اختيار من يحكمه ومحاسبته.

فالشعوب لا تحتاج إلى الفوضى كي تصنع مستقبلها، ولا إلى العنف كي تستعيد صوتها؛ يكفي أن تمتلك إرادة حرة، وصندوق اقتراع نزيهاً، ومؤسسات تحترم اختيارها، فحين يصبح صوت المواطن أقوى من نفوذ الحاكم، وتصبح إرادة الشعب فوق مصالح الأحزاب، يبدأ التغيير الحقيقي، الأوطان لا تُبنى بالنهب والسلب، بل بالوعي والديمقراطية وسيادة القانون؛ فالصوت الذي يوضع في صندوق الاقتراع قد يغيّر مسار وطن بأكمله.