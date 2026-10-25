الاحتلال يغلق بوابات حديدية على مداخل بلدات وقرى جنوب وشرق جنين

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البوابات الحديدية المقامة على مداخل بلدات وقرى بمحاذاة الشارع الالتفافي شرق جنين، وعدد من البلدات جنوب المحافظة، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل بلدات يعبد وعرابة وكفيرت ومركة، في إطار إجراءاتها المتواصلة لتقييد حركة المواطنين.

وأضافت المصادر أن إغلاق البوابات يعرقل تنقل المواطنين ويحد من قدرتهم على الوصول إلى بلداتهم وقراهم والأراضي والمناطق المحيطة بالشارع الالتفافي، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة.

وأقامت قوات الاحتلال، خلال الفترة الأخيرة، 26 بوابة حديدية على مداخل القرى والبلدات في محافظة جنين، في إطار القيود المفروضة على حركة المواطنين.