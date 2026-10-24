شهيدة وإصابات إثر إطلاق الاحتلال النار على خيام النازحين غربي خانيونس

وطن للأنباء: استشهدت مواطنة، مساء يوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية استشهاد المواطنة تغريد محمد كراجة بنيران جيش الاحتلال في مدرسه الزهراء غربي مدينة خان يونس.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات جيش الاحتلال ورافعاته إطلاق النار بشكل متواصل على خيام ومنازل المواطنين في مناطق عدة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال في منطقة الجعفراوي جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العلم في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي قرية المصدر وسط القطاع أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال خلال إطلاق النار على خيام النازحين.

وأصيبت مواطنتان بجروح خطرة ومتوسطة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيبت مواطنة برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وصباح السبت، أكد مصادر محلية استشهاد الشاب محمد عنان الرواغ وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط ملعب فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة.