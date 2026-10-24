الاحتلال يُفرج عن 5 ناشطات إيطاليات احتجزهن في الضفة
24.10.2026 04:24 PM
وطن للأنباء: أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن خمس ناشطات إيطاليات احتجزتهن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي أفرج عنهن وأُعدن إلى بلادهن صباح يوم السبت.
واحتجزت شرطة الاحتلال النساء، يوم الخميس الماضي، في "كريات أربع" إلى جانب ناشطين دوليين آخرين، أثناء سعيهن لحماية مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.
وتعرض الفلسطينيون الذين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية المحتلة لعمليات ترهيب من قبل المستوطنين على مدى عقود، ارتفعت وتيرتها بشكل حاد هذا العام.
وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إنها وثقت أكثر من 330 واقعة عنف مرتبطة بالمستوطنين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام، الذي بدأ في أواخر سبتمبر/ أيلول، بما في ذلك اعتداءات وسرقات وتخريب للأشجار.