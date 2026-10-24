الاحتلال يُفرج عن 5 ناشطات إيطاليات احتجزهن في الضفة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن خمس ناشطات إيطاليات احتجزتهن القوات الإسرائيلية ​في الضفة الغربية الأسبوع الماضي أفرج ‌عنهن وأُعدن إلى بلادهن صباح يوم السبت.

واحتجزت شرطة الاحتلال النساء، يوم الخميس الماضي، في "كريات أربع" إلى جانب ​ناشطين دوليين آخرين، أثناء سعيهن لحماية ​مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

وتعرض الفلسطينيون الذين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية المحتلة لعمليات ​ترهيب من قبل المستوطنين على مدى عقود، ​ارتفعت وتيرتها ‌بشكل ⁠حاد هذا العام.

وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إنها وثقت أكثر من 330 واقعة عنف مرتبطة بالمستوطنين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام، ​الذي بدأ ​في أواخر ⁠سبتمبر/ أيلول، بما في ذلك اعتداءات وسرقات وتخريب للأشجار.