الاحتلال يهدم عمارة سكنية في الخليل ويغلق مداخل المدينة ومخارجها

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في المنطقة الشمالية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شرعت بهدم العمارة التي تعود للمواطن رياض أمريش، والمكونة من ثلاث شقق سكنية وتبلغ مساحة كل منها 200 متر، وتؤوي عائلته.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط مدينة الخليل بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل.