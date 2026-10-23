"بيت مال القدس" تنفذ حملات طبية مجانية لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وطن للأنباء: تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي للتوعية بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، حملات طبية مجانية في بلدات وقرى محافظة القدس، ركزت بالخصوص على صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض.

وشملت حملات اليوم بلدات وقرى الجديرة والجيب وبيرنبالا وبيت حنينا البلد وقلنديا البلد، وقدمت خدمات طبية أخرى في تخصصات طب الأطفال والأمراض الباطنية والنسائية والتوليد والعيون، إلى جانب التوعية بالصحة النسائية والإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتندرج هذه المبادرات في إطار جهود وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في ضواحي القدس، وفي المناطق المعزولة، التي يجد ساكنوها صعوبة في الولوج إلى الخدمات الطبية.

في هذا الصدد، قالت أخصائية أمراض النساء والولادة، الدكتورة آية الغول، إن الحملات تتيح تقديم "فحوصات روتينية للنساء ومختلف فئات المجتمع، وتسهم في رفع الوعي الصحي وتعريف النساء بالفحوصات اللازمة في مختلف مراحل حياتهن"، بما يساعد على الكشف المبكر عن الأمراض.

وأضافت أن "الحواجز وصعوبة التنقل" تزيدان أهمية هذه الخدمات، إذ تسهم العيادات المتنقلة في تخفيف مشقة الوصول إلى المراكز الصحية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بصحتهم، مشيدة بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف ودورها في دعم الصحة النسائية والإنجابية.

من جهته، قال رئيس بلدية الجديرة، أحمد برجس، إن هذه الحملات "تكتسب أهمية خاصة" في ظل الظروف الراهنة وصعوبة وصول المواطنين إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن الكشف المبكر والتوعية الصحية يساعدان في الحد من مضاعفات الأمراض وتجنب مخاطرها.

وأشاد برجس بدور وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكداً أن إسهاماتها لا تقتصر على القطاع الصحي، بل تشمل أيضاً مجالات التعليم والزراعة وغيرها من القطاعات، ولها بصمة واضحة في خدمة المواطنين.

بدورها، قالت مسؤولة الأنشطة النسوية في جمعية الجديرة، لينا قاسم، إن هذه المبادرات "تتيح للمواطنين إجراء الفحوصات والاطمئنان على صحتهم" ، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحد من قدرة بعض الأسر على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

من جانبهما، أعربت المواطنتان ابتسام فؤاد شحادة وأم محمد وافي عن شكرهما لوكالة بيت مال القدس الشريف على توفير الخدمات الطبية المجانية في بلدة الجديرة، مؤكدتين أهمية تنظيم هذه الحملات بالقرب من أماكن سكن المواطنين، بما يخفف عنهم أعباء التنقل وتكاليف إجراء الفحوصات.

وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الحملات الطبية المجانية في محافظة القدس في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من بلدة بدو شمال غرب المدينة، حيث استفاد نحو 150 مواطناً من اليوم الطبي الأول.

وتُنظم هذه المرحلة بالتعاون مع مجموعة أكديطال الصحية المغربية، وبالشراكة مع مختبرات "أسترا لاب"، استنادا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأول