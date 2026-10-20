الاحتلال يواصل حصار الرأس الأحمر جنوب طوباس

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها منطقة الرأس الأحمر وعزلها عن محيطها لليوم السادس والثلاثين تواليا.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، بأن قوات الاحتلال تواصل حصار التجمع، وإغلاق المنافذ المؤدية إليه، ما أدى إلى إجبار 19 عائلة فلسطينية على الرحيل حتى اللحظة.

وكانت 47 عائلة فلسطينية تسكن التجمع المستهدف منذ أشهر.

وتعاني منطقة عاطوف والرأس الأحمر منذ أشهر من عمليات تجريف كبيرة يقوم بها الاحتلال بهدف شق طريق عسكري يبدأ من حاجز عين شبلي جنوب شرق طوباس، وينتهي عند حاجز تياسير شرق المدينة، بطول 22 كيلومترا، وعرض 50 مترا.