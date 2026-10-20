أيمن عودة: تصاعد الغضب الشعبي قد يرفع التصويت فوق 65% ويمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

وطن للأنباء: أكد رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة أن "تصاعد الغضب الشعبي سيرفع نسبة التصويت" في الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار عودة إلى أن "نسبة التصويت قد تتجاوز 65%، ما قد يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة".

وأوضح أن "هناك 40 قرية مسلوبة الاعتراف، وهذا يصعّب وصول سكانها إلى صناديق الاقتراع".

ورأى أن "انسحاب غانتس قد يعزز المعسكر المناوئ لنتنياهو بمقعد أو أكثر عبر انتقال أصوات مؤيديه إليه".

وأشار إلى أن "التواصل مع القوى الديمقراطية والإنسانية موقف قيمي، إذ توجد داخل كل مجموعة قوى ترفض الظلم"، مشيراً إلى أن "سموتريتش يريد نقل سياسات الضفة إلى النقب ومجد الكروم، وهذا يزيد ضرورة منع تشكيل حكومة اليمين".

وقال: "في تظاهرات ضد الانقلاب القضائي، طُلب منا عدم رفع شعار "لا ديمقراطية مع الاحتلال" لإرضاء قوى محافظة".

وأضاف: "ما حدث في سوريا يدمي القلب ونتنياهو يستغله لتمزيق سوريا وتقسيمها، والعرب الدروز أبناء شعبنا ولحمنا ودمنا وجزء من حاضرنا وماضينا ومستقبلنا".

ولفت إلى أن "ارتباط إسرائيل البنيوي بأميركا ازداد في السنوات الأخيرة مع تنامي المقاطعة الدولية لها"، مشيراً إلى أن "إسرائيل مرتبطة عضوياً منذ نشأتها بالدول الغربية من بريطانيا وفرنسا وصولاً إلى الولايات المتحدة".

وأكد أن "نتنياهو يضغط عبر لوبيات يمينية داخل البيت الأبيض، وترامب قد يبدّل مواقفه من يوم إلى آخر"، موضحاً أن "ترامب غاضب من نتنياهو بسبب الحرب على إيران ويراه عقبة أمام مشاريع التطبيع والسلام الإبراهيمي".

وشدد على أن "فوز نتنياهو يعني لأهالي غزة منع الإعمار بهدف تشجيع الهجرة"، وأردف: "نتحدث عن رئيس حكومة مسؤول عن قتل 85 ألف فلسطيني، بينهم 20 ألف طفل وارتكاب جرائم كبرى ضد الإنسانية".