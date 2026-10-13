من جنين.. شركة Super Charge تدخل قطاع الخدمات اللوجستية بمنظومة تشغيلية تمتد عبر فلسطين

وطن للأنباء: أعلنت شركة Super Charge إطلاق أعمالها رسمياً من مدينة جنين، بحضور عطوفة محافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب، ورئيس الغرفة التجارية السيد عمار أبو يعيش، ورئيس مجلس الإدارة السيد سعيد حرزالله، والرئيس التنفيذي السيد فراس زيد الكيلاني.

وتنطلق الشركة ضمن شبكة تضم 4 فروع في الضفة الغربية و3 فروع في الداخل، لتقديم حلول التوصيل وإدارة الطلبات ومتابعتها، ودعم التجار وأصحاب المشاريع والمتاجر الإلكترونية، تحت شعار «مُحرّك أعمالك».

أكد عطوفة محافظ محافظة جنين أ. كمال أبو الرب، خلال كلمته في حفل إطلاق الشركة أن دخول استثمارات ومشاريع جديدة إلى السوق المحلي يشكّل إضافة مهمة للحركة الاقتصادية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات القطاعات التجارية والإنتاجية.

وشدّد أبو الرب على أهمية تشجيع المواطنين الفلسطينيين القادرين على الاستثمار على إقامة مشاريع في محافظاتهم، بما يسهم في توفير فرص العمل، والحد من هجرة الكفاءات والخريجين، وتعزيز صمود المواطنين في أرضهم. كما أشاد بأهمية وجود شركات فلسطينية متخصصة في خدمات التوصيل، معتبراً قدرتها على إيصال الشحنات إلى مختلف أنحاء الوطن مصدر فخر واعتزاز.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين السيد عمار أبو يعيش أن التطور المتسارع في القطاع التجاري، ولا سيما التجارة الإلكترونية، يستدعي وجود شركات لوجستية تتمتع بالكفاءة والمصداقية، وقادرة على تسهيل وصول البضائع ودعم نمو الأعمال التجارية.

وأشار أبو يعيش إلى أهمية هذه الشركات في توفير فرص العمل، واستيعاب الخريجين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً حرص الغرفة التجارية على دعم المشاريع التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة استمراريتها والتزامها بمعايير المصداقية وجودة الخدمات.

بدوره أكد سعيد حرزالله، رئيس مجلس الإدارة أن «تأسيس شركة Super Charge لم يكن قراراً لإنشاء شركة توصيل جديدة فقط، بل قراراً للاستثمار في قطاع أصبح جزءاً أساسياً من حركة التجارة. عندما بدأنا ببناء الشركة، كان هدفنا أن نؤسس بنية قادرة على العمل والتوسع وأن نضع من البداية تصوراً يتجاوز فكرة نقل الطلب من مكان إلى آخر. اخترنا جنين لتكون نقطة الانطلاق، لأننا نؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المدن الفلسطينية ومن قدرتها على إنتاج شركات قادرة على النمو والمنافسة وما نشهده اليوم هو بداية لمسار استثماري وتشغيلي نعمل على توسيعه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشار فراس الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة Super Charge: "التاجر اليوم لا يحتاج فقط إلى مندوب يوصل طلبه؛ هو بحاجة إلى منظومة تساعده على إدارة عملية التوصيل بكفاءة وتمنحه رؤية أوضح لحركة طلباته وتساعده على الوصول إلى أسواق أبعد دون أن تتحول الخدمات اللوجستية إلى عبء على نموه. لذلك قمنا ببناء نموذج Super Charge من منظور التاجر وصاحب المشروع، ونعمل على تطوير خدماتنا بناءً على احتياجاتهم الفعلية لذلك سيحصل التاجر على خدمات إضافية تدعم سير العملية التسويقية والبيعية داخل شركته، إطلاق الشركة هو نقطة البداية وليس نقطة الوصول ولدينا مجموعة من الخدمات والحلول الجديدة قيد التطوير، وسيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة".

ومن الجدير ذكره أن شركة Super Charge توفر مجموعة متكاملة من خدمات التوصيل واستلام الطرود من التجار حتى باب العميل، إلى جانب متابعة الطلبات وإدارة عمليات التوصيل ضمن تغطية تشمل مناطق مختلفة في فلسطين، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن التجار ودعم نمو أعمالهم. وتواصل الشركة العمل على تطوير حلول وخدمات جديدة مخصصة للتجار، سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة حركة التجارة في فلسطين.