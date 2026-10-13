أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022

وطن للأنباء: قفزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز ومخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين في القارة.

وسجل سعر الغاز، وفق مؤشر «تي تي إف» الأوروبي المرجعي، 86.2 يورو، ما يعادل 96.3 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، بارتفاع نسبته 2.4%.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واستهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96% من احتياجاته النفطية و85% من احتياجاته من الغاز.

وبلغت مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 71.5% حتى تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مقابل متوسط موسمي يقدر بنحو 92%، وفق بيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وتشكل واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57% من إجمالي الإمدادات، عقب تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران.

وتتفاقم أزمة الطاقة الأوروبية مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وتشهد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز اضطرابات منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، في ظل خلافات بشأن الملاحة في المضيق الاستراتيجي الذي يمثل ممرا رئيسيا لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.