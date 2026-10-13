مستوطنون يهاجمون بلدة ترمسعيا

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري لقطف الزيتون.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي يشهد تصاعدا في الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وتشمل هذه الاعتداءات سرقة ثمار الزيتون، وتقطيع الأشجار وإحراقها، والاستيلاء على المحاصيل، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 647 اعتداء خلال الشهر الماضي، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها نابلس بـ342 اعتداء، والخليل بـ272 اعتداء، وجنين بـ202 اعتداء، وبيت لحم بـ187 اعتداء، وطولكرم بـ152 اعتداء، والقدس بـ149 اعتداء.