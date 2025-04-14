الغارات الأميركية تفشل في ردع اليمن وواشنطن أمام مأزق استراتيجي

وطن: أكدت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن النهج العسكري الذي تتبعه الولايات المتحدة في اليمن لا يحقق أهدافها، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها رغم الضربات الجوية المكثفة.

وأوضحت المجلة أن اليمن لا يزال يطلق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" ويفرض حظرًا على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، متحديًا الهجمات الأميركية التي أسفرت عن أضرار واسعة في البلاد.

وأضافت المجلة أن القوات اليمنية لم تُبدِ علامات تراجع واضحة، بالرغم من الخسائر التي تكبّدتها جراء الغارات.

وفي السياق ذاته، قالت إميلي ميليكين، المديرة المساعدة للإعلام والاتصالات في مبادرة "N7" التابعة للمجلس الأطلسي، إن التعقيدات الميدانية في اليمن تفرض على الإدارة الأميركية أن تدرك أن النهج العسكري وحده غير كافٍ لتحقيق ما وصفته بـ"الإبادة الكاملة"، في إشارة إلى الأهداف الأميركية.

وشددت ميليكين على ضرورة أخذ قدرات "أنصار الله" على الصمود والتكيف الاستراتيجي بعين الاعتبار، بالإضافة إلى نفوذهم المتجذر داخل اليمن.

ويأتي هذا في وقت استأنفت فيه القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس الماضي، متجاهلة الضربات الأميركية التي طالت عدة محافظات يمنية وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.