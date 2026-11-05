"التربية" تفتتح مدرسة يطا المهنية الثانوية بتمويل كوري بقيمة 6.5 مليون دولار

وطن للأنباء: افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، مدرسة يطا المهنية الثانوية المختلطة، في مديرية تربية يطا بمحافظة الخليل، بتمويل من حكومةجمهورية كوريا، من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) بالتعاونمع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بقيمة إجمالية بلغت6.5 مليون دولار أمريكي.

وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم، ومحافظ الخليل خالد دودين، وممثل جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين يونغ كولكو، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس كارونا هيرمان، ومدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين د. هيونغو جو، ورئيس بلدية يطا محمد أبو صبحة، وأمين سر إقليم حركة فتح في يطا اللواء نبيل أبوقبيطة، وممثل المتبرعين بالأرض أبو علي يطا، ونقيب المهندسين م . طارق الزرو، وأسرة الوزارة والمديرية إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتستوعب المدرسة نحو 210 طلبة من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتوفر 6 تخصصات مهنية، وهي: التجميل، والتصميم الجرافيكي، وأوتوميكاترونكس السيارات، وكهرباء الاستعمال، والتكييف والتبريد، والألمنيوموتشكيل المعادن، إلى جانب مشاغل ومرافق تعليمية وتدريبية متخصصة، صُممت وفق معايير البناء الأخضر والاستدامة.

وفي كلمته، أكد الوزير برهم أهمية التوسع في التعليم المهني والتقني، وتطويربيئته التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات والكفاياتالمهنية اللازمة، ويعزز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مثمناً الدعم الكوري للتعليم خاصة؛ دعم إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إنجاز هذا المشروع، ولكل المتبرعين والمساهمين والداعمين وأهل الخير من يطا.

وفي كلمته، ثمّن دودين إنجاز المدرسة، مؤكداً أهميتها في خدمة أبناء يطاوالمناطق المجاورة، وتوفير فرص تعليم مهني نوعي للشباب الأمر الذي يعززمرتكزات الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أشاد ممثل جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين بالتعاون القائم بينالجانبين، مؤكداً أهمية دعم قطاع التعليم الفلسطيني، ومواصلة الشراكة فيتنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير التعليم المهني وتعزيز فرص الشباب.

بدوره، أكد مدير (كويكا) أهمية المشروع في توفير بيئة تعليمية وتدريبيةمتخصصة، مشيراً إلى دور الوكالة في دعم المبادرات التنموية التي تعززقدرات الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية جديدة.

من جهتها، أشارت هيرمان إلى أهمية الشراكة في تنفيذ المشروع وفق المعاييرالفنية والهندسية المعتمدة، بما يوفر مرافق تعليمية وتدريبية حديثة ومستدامة.

بدوره، أكد أبو صبحة أهمية هذا الصرح التعليمي في دعم المسيرة التعليميةوالتنموية في المدينة، مشيداً بجهود الوزارة والجهات الشريكة وكل من أسهمفي إنجاز المشروع.

من جانبه، عبّر أبو قبيطة عن تقديره لهذا الإنجاز، مشيراً إلى أهمية التعليمالمهني في تمكين الشباب وتعزيز صمود المجتمع وتطوره رغم التحديات الماثلة.

كما أشاد ممثل المتبرعين أبو علي يطا بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية إتاحة الأرضلإقامة مؤسسة تعليمية تخدم أبناء المنطقة وتوفر فرصاً للأجيال القادمة.

وفي كلمته الترحيبية؛ أكد مدير المدرسة م. طارق أبو زهرة أهمية تشييد هذا الصرح العلمي الذي يجسد روح الحرص والاهتمام بالتخصصات المهنية والتقنية مثمناً جهود كل الداعمين والمساهمين فيه.

وتخلل حفل الافتتاح فقرات فنية، وقص الشريط، وجولة في مرافق المدرسةومشاغلها المهنية.

كما تم خلال الجولة الاجتماع مع مديري /ات مدارس يطا وطاقم المديرية؛ حيثأشاد الوزير بدور معلمي ومديري المدارس وتحديداً في منطقة المسافر، منوهاً إلى أهمية ما تم اعتماده في برنامجي التعليم المساند والتعليم التفاعلي المرنمن تدخلات تستهدف زيادة زمن التعلم والتعامل مع الفاقد التعليمي، وتعزيزالتعلم المتمحور حول الطالب.

وتضمنت الجولة أيضاً تفقد برنامجي التعليم المساند والتعليم التفاعلي المرنفي مدرسة ياسر عرفات الأساسية، وزيارة مقر إقليم يطا والمسافر.