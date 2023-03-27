مدينة الخليل- ساري جرادات- وطن: أطلق مجموعة من النشطاء والمواطنين في مدينة الخليل، حملة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بمخاطر تلويث الشوارع بالنفايات وإلقائها على الأرصفة وللتأكيد على أهمية النظافة على اعتبارها واجب أخلاقي وديني ومجتمعي تحت اسم "بدنا الخليل نظيفة".

ويعمل المواطنون على تصوير المواقع التي تعاني من تكدس النفايات أو التلوث البصري وإرسالها إلى قسم الصحة في بلدية الخليل، من خلال مجموعة عبر تطبيق "الواتس اب"، وبدورها تعمل الأخيرة على توجيه صناع الجمال والأقسام المختصة بالتحرك لصناعة مشهد يليق بمدينة الخليل.

وتضم المجموعة عبر تطبيق "الواتس اب"، رؤساء أقسام وأعضاء مجلس بلدي من بلدية الخليل ومواطنون ونشطاء، وبعد إرسال مقاطع الفيديو والصور يتم إصدار التوجيهات والتعليمات لمعالجة الأمر، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على العديد من الشوارع في مدينة الخليل والأزقة البعيدة عن مركز المدينة.

وجاءت الفكرة بعد قيام الناشط صهيب زاهدة بتصوير مشهد للنفايات في المدينة وارساله إلى قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل، وبعد معالجته من قبل بلدية الخليل عمل زاهدة على تأسيس مجموعة عبر "الواتس أب"، لدعوة المواطنين للانضمام إليها بهدف حماية بيئتهم ومدينتهم.

وبين الناشط صهيب زاهدة أن الفكرة تولدت بعد مشاهدته لتلويث مكان طبيعي عام، وبعد تصويره وإرساله لقسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل تم معالجته، وزاد الأمر في توثيق المواقع والأماكن الملوثة وإرسالها إلى طواقم بلدية الخليل.

وطالب الناشط زاهدة المواطنين بضرورة المحافظة على الأرض التي داس عليها الأنبياء "عليهم السلام"، وأن يعمل كل مواطن على تنظيف حارته وشارعه بهدف التفوق الحضاري.

ويهدف الناشط زاهدة إلى تأسيس نادي بيئي بالشراكة مع بلدية الخليل، لصناعة تغيير بيئي كبير في مدينة الخليل.

وأشار رئيس قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل رائد الأطرش أن قسمه يستجيب بشكل سريع لنداءات المواطنين المتعلقة بالتشوهات البصرية والنفايات، ومباشرة يتم إرسال الطواقم لمعالجة القضية، وكلما زاد التعاون بين المواطنين وطواقم البلدية تتزايد المشاهد الجمالية في مدينة الخليل.

وبين الأطرش أن بلدية الخليل أطلقت حملة لتنظيف الجزر والأرصفة بعد مبادرة "بدنا الخليل نظيفة"، وعملت طواقم البلدية بالتعاون مع المواطنين على تنظيف غالبية الأرصفة والشوارع.