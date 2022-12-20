أبو الهيجا.. آخر بائعي الجرائد في جنين

جنين- وطن- عمرو مناصرة: شوارع جنين عرفته جيداً، خالد أبو الهيجا الرجل الخمسيني الذي يجوب شوارع جنين يومياً، يبيع خلالها جرائد من صحيفتي القدس والايام.

يخرج ابو الهيجا من بيته يوميا بحدود الساعة الخامسة والنصف صباحاً ينتظر قدوم الصحيفة والتي تصل بحدود الساعة السادسة وبعد نصف ساعة من وصولها يبدأ أبو الهيجا يجوب شوارع المدينة بتوزيع الصحيفة على المحلات التجارية والزبائن، يستمر بالتوزيع حتى الساعة الحادية عشرة ظهراً.

يجوب شوارع المدينة جميعها فيبدأ من شارع المكاتب مرورا بشارعي البريد وأبو بكر وصولا لشارع حيفا.

يقول أبو الهيجا أنه حالياً يوزع ستين عدد فقط من صحيفة القدس والأيام، هذا الرقم الثابت منذ تقريبا خمسة سنوات ولكن في الفترات السابقة كانت الامور مختلفة تماماً فكان الاقبال أكبر والتوزيع أيضاً.

ويضف أيضاً هنالك فرق شاسع من خلال البيع ما بين الفترة السابقة والفترة الحالية، فسابقاً كان يصل محافظة جنين ما يقارب 5000عدد من الصحف لكن اليوم يصل 200 عدد فقط من جميع الصحف.

ويوضح أبو الهيجا أنه خلال الفترة الزمنية القادمة من الممكن أن تنتهي فكرة شراء الصحف والاقبال عليها، والذي يجعل استمرار الصحف خلال هذه الفترة مستمرة إلى اليوم هي الاعلانات التي تنشر فيها.

ومن الناحية المادية فهي حاليا غير مجدية بتاتاً تُباع "الجريدة" بسعر رمزي جداً، بالسابق وبهذه الفترة لم يتغير سعرها فهي تباع للجميع بسعر 2 شيكل.

ويقول أيضا أن هناك عددا من الزبائن لا يقرأها فهو فقط اعتاد على شرائها وجزء آخر قد يستخدمها بأمور أخرى بعيداً عن السبب لتي أنتجت له الصحيفة.

وبسبب تراجع بيع الصحف اليومية لا يفكر أبو الهيجا بالاستمرار بهذا العمل لأنه لم يعد مجديا مادياً فهو يفكر بفرصة عمل أخرى في حال توفرت وسمحت له الظروف وهذا يأتي ضمن تراجع اقبال الناس على شراء وقراءة الصحف.