الأكاديمية العربية الدولية لوطن: صندوق الطالب المتخصص بالمنح التعليمية توأمة مشتركة مع جامعات عريقة

وطن: أكدت الأكاديمية العربية الدولية "منصة أعد" في مقابلة لوطن انها قدمت مشروع صندوق الطالب المخصص بالمنح التعليمية، وعقدت شراكات علمية مع عدد من الجامعات العريقة في إطار ذلك المشروع.

والأكاديمية العربية الدولية هي أول منصة عربية تُعنى بالتعليم عن بعُد.

وأجرت الصحفية نسيبة دراجي مقابلة لشبكة وطن الإعلامية مع مدير العلاقات العامة للأكاديمية الأستاذ صبحي كعكة للوقوف على آخر المستجدات حيث اكد كعكة ان الأكاديمية قد جعلت صندوق مخصص لدعم الطالب والمنح التعليمية ، كما وأنها عقدت عدة اتفاقات توأمة مع جامعات أخرى ..

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة الصحفية:

المحور الأول: صندوق الطالب المخصص في المنح التعليمية

◾أستاذ صبحي ممكن نبذة تعريفية عن صندوق الطالب الخاص بالأكاديمية:

هو مشروع ريادي استراتيجي غير ربحي يهدف إلى دعم العملية التعليمية ، صادر عن الأكاديمية العربية الدولية (منصة أعد) ، حيث يسعى إلى تأمين أكبر قدر من المنح الجزئية و الكاملة ، وتقديمها إلى الطلاب ، داخل الوطن العربي و خارجه ، و تأتي الحاجة لمشروع صندوق الطالب في ظل معاناة الشباب العربي ، والذي تسبب في عزوف الكثير منهم عن التعليم بسبب الظروف القاهرة ، ويوفر المشروع للطالب دراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ، ودرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والحصول على حقيبة التخرج مصدقة من الأبوستيل الدولي، الذي تعترف به أكثر من 140 دولة حول العالم ، كما يمكن للطالب الحصول على حقيبة تخرج إضافية أو استكمال دراسته في جامعات معتمدة من التعليم العالي و شريكة للأكاديمية العربية الدولية .

◾ماهي رؤية الأكاديمية العربية الدولية لمشروع صندوق الطالب:

◽تطمح الأكاديمية العربية الدولية، بأن يكون مشروع صندوق الطالب لديها، نموذجاً للتميُّز، ورائداً في تحقيق حياة جامعية فريدة، لجيل من الشباب الفاعل، منعته الظروف القاهرة، ولديه الشغف للمتابعة، لإيصاله إلى النجومية والريادة في الأعمال.

◾ماهي أهداف الأكاديمية العربية الدولية في مشروع صندوق الطالب:

*بناء رحلة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية.

*توفير منح تعليمية لخمسة آلاف طالب، تحقيقاً لرؤية الأكاديمية لعام 2030 م.

*تعزيز القيم والمهارات المجتمعية لدى الطلاب الحاصلين على المنح ليكونوا فاعليين بشكل حقيقي في مجتمعاتهم.

*إكساب الطلبة المهارات والمعارف النوعية التي تؤهلهم لريادة الأعمال.

*تطوير الفكر الإبداعي والمهاري، ومهارات البحث العلمي لدى الطلاب .

◾ماهي الدول المشمولة بالمنح التعليمية الخاصة بمشروع صندوق الطالب:

◽سوريا – لبنان – اليمن – العراق – السودان – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر – الصومال – جزر القمر – موريتانيا – جيبوتي.

المحور الثاني: توأمة مع جامعات معتمدة من وزارات ومؤسسات التعليم العالي

◾ماهي الجامعات التي تم الاتفاق معها على هذه الشراكة العلمية؟

◽لقد تم عقد اتفاقيات شراكة وتوأمة مع عدد من الجامعات نذكر منها:

جامعة باشن العالمية المفتوحة في أمريكا

جامعة الوفاق الدولية في جمهورية النيجر

جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية في دولة ليبيا

الجامعة الأمريكية العالمية في جمهورية الصومال

جامعة الشرق الأدنى في جمهورية قبرص التركية

جامعة إيلز العالمية في المملكة المتحدة

◾ماهي نقاط القوة التي سوف ترتكز عليها الأكاديمية عند ربطها مع الجامعات الأخرى؟

◽بموجب هذه الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات العريقة المذكورة، يستطيع طلاب الأكاديمية العربية الدولية استكمال تعليمهم للدراسات العليا في تلك الجامعات، وأيضاً يتمكن طلاب الأكاديمية من الحصول على شهادة موزاية لشهادة تخرجهم في الأكاديمية من تلك الجامعات، وهذا يعتبر حدث نوعي في المسار الأكاديمي.

◾ماهي الرؤية أو الرسالة التي أوصلت الأكاديمية لأن تقوم على عقد توأمة مع هذه الجامعات؟

◽في الحقيقية ترتكز الأكاديمية منذ نشأتها على بنية تعليمية متينة ذات جودة معيارية عالية، وتعتبر من أولى المؤسسات التي انتهجت التعليم الجامعي عن بعد، ثم أنها شاركت بوضع مصفوفات مخرجات التعلَم لبعض الكليات الجامعية ، وعقدت أيضاً اتفاقيات كثيرة مع مؤسسات عالمية ، هذا كله مكنها من الحصول على درجة عالية من الثقة في الوسط الأكاديمي .

◾بالنظر إلى التخصصات العلمية المتاحة، هل ستكون أشمل عند ربطها مع الجامعات الأخرى؟

◽بموجب هذه الاتفاقيات سيكون هناك استفادة متبادلة من التخصصات المتوفرة في الأكاديمية أو في تلك الجامعات، وهذا من شأنه اتاحة المجال للتوسع في التخصصات النوعية والإثراء العلمي.

◾ما الذي سيميز الأكاديمية عن باقي الأكاديميات الأخرى عند بناء هذه الشراكة العلمية المميزة؟

◽المزايا سوف تكون عديدة إن شاء الله، أهمها أن الطالب سوف يحصل على حقيبة تخرجه مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الشهادة أصبح معترف بها في كافة دول العالم.

◾ماهي الإضافات التي ستكون داخل الهيكل الإداري والفريق الإشرافي للأكاديمية؟

◽بهدف الحفاظ على الجودة التعليمية، والمسار العلمي الصحيح والمعتمد من التعليم العالي، سيتم إنشاء قسم متخصص في دراسة المناهج الخاصة بالأكاديمية والجامعات الشريكة الأخرى، لضمان إمكانية معادلة شهادات خريجي الأكاديمية من تلك الجامعات، وهذا الجانب مهم جداً.