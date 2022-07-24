آلاف المواطنين زاروه.. بلدية الخليل تنظم معرض "عتيق"

وطن

- الخليل- ساري جرادات: نظمت بلدية الخليل خلال الأيام الماضية معرض "عتيق" في ساحة مدرسة الحسين وسط المدينة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم العديد من المبادرات الشبابية والنسائية وريادة الأعمال والحرف اليدوية، والتي كان لها الأثر في تطوير وتحسين الظروف الاقتصادية لأصحابها.

وافتتح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والاقتصادية المعرض بمشاركة نحو 30 مشروعاً، تنوعت بين الأعمال اليدوية واللوحات الفنية والتشكيلية والكروشيه والصوف والحلويات والشوكولاتة والأعشاب الطبية والملابس المطرزة يدويةا والأكل الشعبي وغيرها من المشاريع.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة إن بلدية الخليل تحتضن وتشجع النساء والشباب على الأعمال والمشاريع لإبراز دورهم في المجتمع.

ولفتت آيات أبو وهدان إحدى منسقات معرض عتيق أن الهدف من إقامة المعرض هو لمساعدة النساء والشباب على عرض مشاريعهم أمام الجمهور.

وأشارت أبو وهدان إلى أنه تم إطلاق اسم عتيق على المعرض تيمناً بالأثاث القديم والانتيكا، للفت انتباه الجمهور للمعرض.

وأشارت المشاركة روان عابدين في معرض عتيق بزاوية الأشغال اليدوية وتنظيف البشرة الى أن مثل هذه المشاركات تساعد السيدات في عرض مشاريعهن من منصات التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع.

وبينت عابدين أن أهمية المشاركة تأتي أيضا في تبادل الأفكار والخبرات بين السيدات، وعرض امكانيات التشبيك والتعاون ما بين السيدات.

وزار المعرض حسب أرقام فريق عتيق في يومه الأول حوالي 5 آلاف مواطن، ولاقى رواجاً واسعاً في ظل تعدد الأقسام وتنوع المحتوى المعروض في البازار.



