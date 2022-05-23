تتيانا.. أوكرانية تعيش في غزة تروي لوطن معاناتها في التواصل مع أهلها

أروى عاشور- غزة– وطن: بألم كبير بدأت الأوكرانية تتيانا المبحوح المقيمة في قطاع غزة الحديث عن معاناتها في الاتصال بأهلها، ببلدها الأم "أوكرانيا" للاطمئنان عليهم في ظل استمرار الحرب لقرابة الشهرين.

تقول المبحوح لوطن إنها استقرت في القطاع بعد زواجها من المواطن محمود المبحوح منذ عام 1998، أي ما يقارب 24 عاما، حيث عايشت 4 حروب متتالية على غزة، إضافة إلى الحرب الخامسة التي تعيشها الآن عن بعد.

وتضيف المبحوح " أعيش حاليا آلام الحرب على بلادي أوكرانيا"، متابعة أن الحروب التي عاشتها مليئة بالخوف والدمار إلا أن حرب أوكرانيا الأكثر دمارا على حد قولها.

وتشير المبحوح إلى أن هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع أهلها في أوكرانيا، لعدم توفر الانترنت في كافة البلاد، حيث أن المكالمات قليلة جدا والهدوء معدوم.

وتعبر تتيانا عن حزنها الشديد عند رؤيتها للدمار الواسع في المباني وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين إلى بلدان أوروبا المجاورة، وهو ما خلفه القصف الروسي على أوكرانيا.

أما عن حياة أصدقائها وأهلها في الملاجئ بمدينة خاركوف الأوكرانية، تفيد تتيانا إن الحياة هناك صعبة جدا حيث لا يمكنهم الخروج من الملجأ لدقيقة واحدة من شدة القصف المستمر.

وتضيف" آخر تواصل كان مع أختي وعائلتها منذ أكثر من أسبوعين، ولكن الآن لا أعرف مصيرهم أبدا، المكالمات معدومة والتواصل عبر رسائل الواتساب فقط كل فترة وأخرى".

وتردف أنها آخر مرة رأت عائلتها على أرض الواقع قبل قرابة 4 سنوات في العام 2018، حيث لم تكن تتوقع ان تكون تلك هي المرة الأخيرة التي ترى فيها أهلها إلى أن جاءت الحرب.

وتأمل تتيانا أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لتتمكن من رؤية أهلها وأصدقائها مرة أخرى، دون سقوط ضحايا كثيرة إثر قصف المدنيين.