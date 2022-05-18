في ظل انعدام فرص العمل.. دور الازياء وجههٌ جديدة لشباب غزة

غزة-وطن-احمد الشنباري: داخل قاعات متواضعة خُصصت لتعلم فنون تصميم الازياء، تقف المدربة آية عيد، امام طلابها تشرحُ لهم اساسيات وفنون التصميم بشكلٍ نظري، هذه هي المرحلة الأولى للمتدربين الذين اختاروا دار" اية وخليل للأزياء وهي أول دار متخصصة في مجال تعليم تصميم الأزياء، وخياطة الملابس بمختلف أصنافها في غزة.

تقول آية عيد " يبدأ الطلاب بتعلم أساسيات التصميم وهو ما يعرف بالباترون، الذي من خلاله يتم التطبيق العملي بعد التعرف على الأساسيات بشكل نظري، حيث يتعلم الطلاب كيفية الرسم على الباترون، ومن ثم تفريغ التصاميم، بالإضافة إلى وضع الباترون على القماش وتعلم قص القماش وخياطته".

وأوضحت، آية أن التطبيق العملي للطلاب يبدأ كمرحلةٍ ثانية حيث ينتقل الطلاب إلى قسم الماكينات والذي يشكل 70% من تعمله في دار الازياء، حيث نحاول أن يتعلم الطالب عملياً على ماكينة الخياطة ليؤهله إلى دخول سوق العمل.

وترى اية ان دافع الشباب في غزة للتوجه إلى دور الازياء هو الطلب المتزايد في مجال الخياطة وحاجة سوق العمل إلى المزيد من الخياطين أصحاب الخبرة والمؤهلين عملياً.

وتشير أية ان دار الازياء تهدف إلى تأهيل الطلاب على إنتاج التصاميم التي تلائم السوق المحلي، تكون من إنتاج الطلبة عبر دار الازياء.

من جهته أكد خليل خضير صاحب دار الازياء ان فكرة تدشين دار "اية وخليل للأزياء" بدأت في العام 2000 بعد أن افتتح مشغل للخياطة والتصميم، حيث أنهى دراسته في مجال التصميم من الاردن في العام 1994 ".

ويضيف خضير انه لجأ إلى التدريس والتدريب المهني حرصاً منه على اكساب الملتحقين بمهارات وفنون التصميم وزيادة قدراتهم في تصاميم الازياء داخلياً وخارجياً، بعد زيادة الطلب على العمل في هذا المجال

وبيّن خضير ان تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة كان دافعاً لافتتاح الجانب التعليمي لحث الشباب على تعلم مهنة التصميم والخياطة وبهذا يكون الطالب مؤهل للعمل بعد أن أصبح صاحب مهنة.

على ماكينات الخياطة يجلسُ عدداً من الشباب الذين انتهوا لِتوّهم من الجانب النظري في دار "خليل واية للأزياء"، يحاولون خياطة وقص ما يتوفر لهم من قطع القماش، بعد أن قضوا ساعات في تعلم الفنون الأساسية لتصميم الازياء.

توجهٌ جديد لشباب غزة إلى دور الازياء، بعد أن انقطعت بهم سبل الحصول على فرص عملٍ في قطاع غزة الذي يعاني من إرتفاع معدلات البطالة وندرة فرص العمل.

تهاني الغول، واحدة من الشابات التي توجهت إلى تعلم فنون التصميم تلبيةً لرغبتها في تمكين مهاراتها بعد أن نجحت في إتقان التطريز التراثي.

تقول تهاني" لجأت إلى تعلم التصميم والخياطة بسبب وجودي في مجال التطريز التراثي، حيث امتلك افكاراً للتصميم بحاجة إلى معرفة وإتقان اكثر "

وتضيف تهاني " اردت من خلال تعلمي تصميم الازياء دمج التصاميم الحديثة بالتراث الفلسطيني، وهذا ما دفعني لأتوجه إلى دار الازياء لتعلم فنون التصاميم الحديثة

اما الشاب عبد الكريم خضير يقول دخلت إلى هذا المجال بعد أن بدأ يزدهر وينمو في غزة، لاسيما في ظل انعدام فرص العمل الأخرى، واطمح من خلال تعلمي إلى إيجاد مصدر رزق لي حيث أصبح شغفي في تعلم فنون التصميم والخياطة.