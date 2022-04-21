لأول مرة في غزة.. مشروع آلات حديثة لغسيل الأثاث المنزلي

أروى عاشور- غزة – وطن: بتقنية عالية، استطاع محمود البابا 30 عاما أن يقوم باستيراد آلات متطورة من تركيا، متخصصة بتنظيف السجاد والسيارات والأثاث المنزلي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطاع غزة.

يقول البابا لوطن إن هذه الآلات لأول مرة تسمح سلطات الاحتلال بدخولها لغزة، حيث تتم عملية الغسيل بعدة دقائق وجودة عالية من التنظيف والتلميع، مشيرا أن العملية تستغرق قرابة الـ 15 دقيقة فقط.

ويضيف البابا إن عملية تنظيف السجاد تشمل عدة مراحل بسيطة عن طريق إدخال السجاد في الماكينة لعدة دقائق ومن ثم نقلها للتجفيف لآلة أخرى بمساعدة من العمال.

ويشير البابا إلى وجود قرابة 35 عامل داخل المغسلة لمتابعة عمل الماكينات منذ لحظة الاستلام حتى التسليم، مفيدا بأن أهم ما يميز المغسلة توفير الجهد البشري.

لقب البابا مغسلته بـ" تركش بابا" نظرا لاستيراد الماكينات والآلات من تركيا، حيث أنه الوكيل الرسمي لشركة كلين فاك التركية في قطاع غزة.

وحول فكرة إنشاء مثل هذا المشروع الضخم والمكلف ماديا جدا، أوضح البابا أنه تم دفع أموال باهضه للسماح لهذه الآلات بالدخول من المعابر، مفيدا بأن الفكرة كانت في إنشاء مشروع فريد من نوعه ويحتاجه الناس بشكل كبير.

ويبين أن مهمة شحن الماكينات والآلات إلى قطاع غزة واجهت العديد من الصعوبات بدءا من منعها من قبل الاحتلال مرورا بضخامتها وقطع الغيار الخاص بها والزيوت وأدوات التنظيف المخصصة للاستخدام بها.

ولفت البابا إلى أنه يوجد إقبال ملحوظ من قبل المواطنين بشكل يومي على غسل أثاثهم من قبل آلاتنا، حيث أن الأسعار في متداول الجميع وبالإضافة إلى خدمة التوصيل مجانا.

وتابع إن ما يميز هذا المغسلة عن غيرها أن الماكينات الحديثة تُعيد السجاد كأنه غير مستخدم سابقاً، دون تعب وجهد بشري كما في المغاسل التقليدية اليدوية.



