إخطارات بالهدم وغرامات مالية لمنشآت عربية في كفر قاسم

وطن: سلمت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء"، اليوم الخميس، عشرات الإخطارات بالهدم لمنشآت عربية في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 48، وفرضت عليها غرامات مالية باهظة، بحجة استخدام الأرض بصورة غير قانونية، كما استدعت عددا من أصحابها للتحقيق قبل إرسال أوامر إخلاء لهم.

وتقع المنشآت العربية في المنطقة الصناعية غرب المدينة، وهي منطقة مستهدفة منذ سنوات، قامت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات هدم فيها في السنوات الأخيرة بنية إخلائها وإقامة خط كهرباء ومحطة مركزية للطاقة على أراضي المواطنين العرب.

وقال أصحاب الأراضي إنهم يواجهون يوميا هذا المخطط لاقتلاعهم، إذ يتم التضييق عليهم بكافة الطرق الممكنة ويجري إخطارهم بالهدم ودفع غرامات مالية باهظة، بهدف اقتلاعهم من أراضيهم وأملاكهم الخاصة لصالح إقامة مشاريع إسرائيلية عليها.