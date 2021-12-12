الاحتلال سيفرج عن الشيخ رائد صلاح يوم غد الاثنين

وطن: قالت عائلة الشيخ رائد صلاح، إن مصلحة سجون الاحتلال أكدت لطاقم المحامين أنها ستفرج عن الشيخ رائد صلاح، يوم غد الاثنين، لكنها ما تزال إلى الان تتحفظ على ساعة ومكان الإفراج.

وقال طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح إنّ مصلحة سجون الاحتلال لا تزال تتحفظ على ساعة ومكان الإفراج عن الشيخ رائد صلاح حتى الآن".

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الاراضي المحتلة عام 1948، ولجنة الحريات واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة، للمشاركة في استقبال الشيخ رائد صلاح غدًا الإثنين.

وأوضحت الجهات الداعية في بيانٍ لها أن التجمع سيبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا في مدخل مدينة أم الفحم.

وأشار البيان إلى أنه سيجري تنظيم مؤتمر صحافي في منتجع الواحة، سيعلن عن توقيته حالما يتم التأكد من موعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح.