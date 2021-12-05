الاحتلال يمدد اعتقال سائق سيارة أجرة من المثلث بادعاء نقل الشهيد أبو سليمة إلى القدس

وطن: مددت المحكمة في القدس اليوم، الأحد، اعتقال مواطن، في الأربعينيات من عمره، من مدينة كفر قاسم بزعم تقديم المساعدة لمنفذ "عملية الطعن" في باب العامود، الشهيد محمد شوكت أبو سليمة، من سكان سلفيت بالضفة، أمس السبت.

وجرى تمديد اعتقال الشاب وهو سائق سيارة أجرة لمدة 5 أيام لغاية يوم الخميس المقبل.

وادعت شرطة الاحتلال أن سائق سيارة الأجرة قام بنقل أبو سليمة إلى المكان الذي وقعت فيه "عملية الطعن"، وأصيب على إثرها مستوطن بجروح وصفت بأنها متوسطة، وفق الاحتلال.

وأظهر شريط مصور وثقه أحد المارة، لحظة إطلاق النار على منفذ العملية، بينما كان ملقى أرضا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد، إذ أطلق عنصران من جنود الاحتلال 6 رصاصات، على الأقل، على جسده ما أسفر عن استشهاده متأثرا بجروحه.

(عرب 48)