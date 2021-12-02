النقب: تظاهرة احتجاجية في قرية أبو تلول ضد اعتداءات شرطة الاحتلال

وطن: تظاهر المئات من أهالي قرية أبو تلول في النقب، احتجاجا على الهجمة التي يتعرض لها أهالي القرية من قبل عناصر شرطة الاحتلال منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت شرطة الاحتلال داهمت منازل القرية، واعتدت على الأطفال والنساء، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين من بينهم أطفال.

وردد المتظاهرون هتافات نددت بسياسات شرطة الاحتلال بحقهم، واعتداءاتها المستمرة على القرى، مؤكدين أنهم سيتصدون بكافة الأدوات النضالية لهذه السياسات، الهادفة لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وترحيلهم عنها.