قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة

وطن: قُتل إيهاب سعدي (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق جناة مجهولون النار على شخص بالقرب من المقبرة الفوقى في حي الدبس، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة، وأعلنت عن وفاته في وقت لاحق.

وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت عن أنها اعتقلت مشتبهين إثنين في أحد الحواجز التي نصبتها فور وقوع الجريمة، وجرى ضبط مسدس، وتبين من التحقيقات الأولية أن الخلفية لاقتراف جريمة القتل خلاف بين أصحاب سوابق جنائية.

وفي سياق جرائم القتل بالمجتمع العربي، قُتل هيوم شحادة (53 عاما) من يركا في جريمة إطلاق نار بالبلدة، صباح أمس الأحد.

وبمقتل إيهاب السعدي في الناصرة، اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 101 قتيلا بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.