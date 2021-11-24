قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

وطن: قُتِل شاب وأُصيب آخران بجراح متفاوتة، جرّاء جريمتي إطلاق نار، ارتُكِبتا في مدينة حيفا، وفي منطقة النقب، مساء اليوم الأربعاء.

ففي حيفا، قُتِل الشاب إبراهيم بلقيس الذي يبلغ من العمر 29 عاما، وأُصيب آخر بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في حيّ الحليصة بالمدينة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في بيان أنها "تحقق في حادثة إطلاق نار في حيفا، أصيب خلالها شخصان… بجروح خطيرة وطفيفة"، وأضافت أنّه "تم نقلهما إلى مركز "رمبام" الطبيّ في حيفا" لاستكمال تلقّي العلاج، غير أنه تمّ إعلان وفاة أحدهما، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وفي النقب، أُصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في شقيب السلام، مساء اليوم.

وجاء في التفاصيل أن الشاب نُقل إلى عيادة في البلدة، بعيْد إصابته، وتمّ نقله من هناك إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

المصدر: (عرب48)