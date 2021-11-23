"كورونا" في دولة الاحتلال.. تحذيرات من موجة تفشي جديدة للعدوى

وطن: قال خبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة الوزارية لمواجهة جائحة كورونا ("كابينيت كورونا") إنه منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري حدث تراجع في مستوى فاعلية اللقاح، مشددين على أن هناك بوادر واضحة لتفشي موجة جديدة من العدوى.

وخلال الاجتماع أكد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، أنه خلال المرحلة الحالية لا تعتزم الحكومة تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشارة الفيروس، وأكد في بيان صدر عن مكتبه في أعقاب جلسة "كابينيت كورونا" أنه بناء على الوضع الراهن "لا يُتوقع تخفيف أو تشديد تعليمات كورونا".

وأوعز بينيت للمسؤولين في وزارة الصحة بالاستعداد لإطلاق حملة فحوصات للأجسام المضادة للأطفال قبل العودة للمدارس، في أعقاب عطلة عيد "الأنوار" (الحانوكا) اليهودي، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ كما تقرر تمديد فترة العمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء" لمدة أسبوعين آخرين.

ووفقا للتوقعات الأكثر تفاؤلا التي عرضها الخبراء الذين يقدمون الاستشارة لوزارة الصحة في ما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، فإن مُعادل العدوى (R) سيرتفع ليصل إلى 1.1 خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، لتسجل يوميا أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا.

في حين، قد تصل الإصابات اليومية التي ستسجل خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفقا للتوقعات الأكثر تشاؤما للخبراء، إلى ثلاثة آلاف حالة، بوصول مُعادل العدوى (R) إلى 1.2.

واستعرض بروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، معطيات تدل على أن مستوى المناعة (في مواجهة كورونا) قد بدأ في الانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، وأن الزيادة في عدد الإصابات اليومية المسجلة تتماشى مع هذا الانخفاض في مدى فعالية اللقاح.

واعتبر بروفيسور سيغال أن الارتفاع في معامل العدوى تأتي في ظل انخفاض في مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي اللقاح، وزيادة في تفشي العدوى عند الأطفال، إلى جانب انخفاض المناعة العامة بين الأشخاص المتعافين وبين متلقي جميع جرعات اللقاح، بما في ذلك جرعة "المعززة" (الثالثة).

المصدر: (عرب48)