مقتل شاب واصابة آخر بجريمة إطلاق نار في جلجولية بالداخل المحتل

وطن: قُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جلجولية بالداخل المحتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجريمة وقعت بعد الانتهاء من جنازة بمحاذاة المقبرة في جلجولية، إذ أطلق مجهول النار وأصاب شخصين بجروح حرجة وخطيرة، جرى نقلهما للمستشفى، إلا أن الأطباء أقروا وفاة أحدهما.

وشهدت أراضي عام 48 تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 95 قتيلا بينهم 13 امرأة.