حرائق في الجليل وجبال القدس

وطن: اندلعت حرائق في مناطق الجليل والقدس، اليوم السبت، تسببت في إخلاء عشرات المنازل. وعملت العشرات من فرق الإنقاذ والإطفاء بمساندة طائرات على إخماد الحرائق.

وأخلت طواقم الإنقاذ نحو 75 منزلا في منطقة الجليل الأعلى، فيما أتت النيران التي انتشرت بسبب الرياح الشديدة وأحوال الطقس، على ستة منازل.

والليلة الماضية، عمل 17 طاقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق كبير شب في منطقة وعرية في الجبال الواقعة غربي مدينة القدس .

وتمكنت الطواقم فجر اليوم، من السيطرة على الحريق وباشرت طائرات مع بزوغ الفجر بالعمل على إخماد تام للحريق منعا لتجدد انتشار النيران.

المصدر: (عرب48)