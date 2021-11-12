وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في حيفا

وطن: شارك العشرات من الناشطين السياسيين في وقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في مدينة حيفا، بدعوة من "حراك حيفا"، مساء أمس الخميس.

ورفع المتظاهرون في الوقفة التي نظمت في ساحة الأسير بالجادة الألمانية العلم الفلسطيني وصور الأسرى وشعارات مطالبة بإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام ورددوا هتافات داعمة للأسرى ومطالبة بحريتهم.

وحيّا المتظاهرون صمود الأسير مقداد القواسمي الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 113 يوما.

يذكر أن الأسير القواسمي أنهى، أمس، إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/ فبراير المقبل، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.