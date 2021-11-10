سلطات الاحتلال تجبر مواطناً على هدم منزله في قلنسوة

وطن: أقدم عبد العزيز زبارقة من مدينة قلنسوة، على هدم منزله بشكل ذاتي، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك بعدما أجبرته سلطات الاحتلال على تنفيذ أمر الهدم تفادياً للغرامات المالية الباهظة، والتي هددت بفرضها عليه، بذريعة البناء دون ترخيص.

والحديث يدور عن منزل في طور البناء مكون من طابق أرضي، يقع في المنطقة السهلية في مدينة قلنسوة أو ما يعرف بـ"منطقة الكروم".

وتتصاعد، في الآونة الأخيرة، وتيرة إصدار سلطات الاحتلال أوامر هدم فورية تستهدف من خلالها منازل قيد الإنشاء في منطقة المثلث، الأمر الذي يضع أصحاب هذه المنازل بين فكي كماشة؛ دفع غرامات مالية باهظة أو الإقدام على هدم منازلهم بأنفسهم.

المصدر: (عرب48)