الداخل المحتل: مصرع شاب جراء سقوطه من ورشة بناء في رهط

وطن: لقي شاب مصرعه، مساء الخميس، جراء سقوطه عن علو في ورشة بناء في مدينة رهط بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، فيما ذكرت مصادر محليّة أنه من خارج رهط، وأُعلن عن وفاة الشاب على الفور.

وقالت المسعف أنيس أبو دعابس، "عند وصولنا إلى موقع البناء كان المصاب الذي وقع عن علو مستلقيًا فاقدًا وعيه ويعاني من إصابة خطيرة في عدد من أجهزة جسده. أجرينا فحوصات طبية وعمليات إنقاذ حياته، لكنّ الإصابة كانت حرجة واضطررنا إلى الإعلان عن وفاته".

المصدر: (عرب48)